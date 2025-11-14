Власти сократят число допустимых пересадок на транспорте в Минске

Минские власти сократят число пересадок на транспорте при поездках между микрорайонами. Об этом говорили на 15-й внеочередной сессии Мингорсовета депутатов 14 ноября. Там утвердили Концепцию основных подходов к электрификации пассажирского транспорта до 2030 года. Об этом пишет агентство «Минск-Новости».
В частности, документ предполагает, что 15 из 220 автобусных маршрутов в Минске (а всего сеть транспорта столицы Беларуси включает 292 маршрута разных видов транспорта) за пять лет переведут на обслуживание троллейбусами с увеличенным автономным ходом. В том числе они поедут в районы новостроек, где нет контактной сети.
Также на заседании обратили внимание на следующее новшество: транспортная связь между микрорайонами будет не более чем с тремя пересадками.
