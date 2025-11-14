Ричмонд
Незаконную свалку отходов нашли в лесополосе в Ростовской области

Отходы от разведения домашней птицы сбрасывали в Багаевском районе Дона.

Источник: Комсомольская правда

В Багаевском районе Ростовской области участок лесополосы оказался загрязнен отходами, которые обычно скапливаются при работе с домашней птицей. Незаконную свалку нашли во время выездной проверки, сообщили в пресс-службе минприроды региона.

Загрязнение зафиксировали в 1,5 км от юго-восточной стороны хутора Усьман Красненского сельского поселения.

— Установлен факт размещения отходов разведения сельскохозяйственной птицы. Органолептически в воздухе ощущался запах помета, — отметили после осмотра территории.

В министерство уже поступили материалы МВД. На данный момент с полицией ведут совместную работу для дальнейшего реагирования.

