Незаконную свалку отходов нашли в лесополосе в Ростовской области

В Багаевском районе Ростовской области участок лесополосы оказался загрязнен отходами, которые обычно скапливаются при работе с домашней птицей. Незаконную свалку нашли во время выездной проверки, сообщили в пресс-службе минприроды региона.
Загрязнение зафиксировали в 1,5 км от юго-восточной стороны хутора Усьман Красненского сельского поселения.
— Установлен факт размещения отходов разведения сельскохозяйственной птицы. Органолептически в воздухе ощущался запах помета, — отметили после осмотра территории.
В министерство уже поступили материалы МВД. На данный момент с полицией ведут совместную работу для дальнейшего реагирования.
