Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ульяновской области прошла конференция сферы креативных индустрий

В мероприятии приняли участие более 90 педагогов, руководителей и методистов из разных регионов.

Всероссийская научно-практическая конференция для специалистов в сфере дополнительного образования и креативных индустрий состоялась в Ульяновской области в соответствии с целями нацпроекта «Семья», сообщили в правительстве региона.

Мероприятие прошло на базе Губернаторской детской школы искусств. В нем приняли участие более 90 педагогов, руководителей и методистов из Самарской, Саратовской, Тульской, Мурманской областей, Удмуртской Республики, ЛНР, ДНР и других регионов страны.

Конференция стала важной площадкой для профессионального диалога. Участники обсудили вопросы повышения квалификации педагогов, совершенствования учебно-методического обеспечения и укрепления межрегионального сотрудничества. В программу вошли пленарное заседание, секционные дискуссии, мастер-классы и экскурсия по Школе креативных индустрий.

Особое внимание участники уделили вопросам патриотического воспитания, сохранения исторической памяти и повышения качества образовательных услуг. По итогам конференции будет издано научно-методическое пособие с материалами выступлений, которое направят в ведущие библиотеки страны.

Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.