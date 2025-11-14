В Ульяновской области прошла конференция сферы креативных индустрий

Всероссийская научно-практическая конференция для специалистов в сфере дополнительного образования и креативных индустрий состоялась в Ульяновской области в соответствии с целями нацпроекта «Семья», сообщили в правительстве региона.
Мероприятие прошло на базе Губернаторской детской школы искусств. В нем приняли участие более 90 педагогов, руководителей и методистов из Самарской, Саратовской, Тульской, Мурманской областей, Удмуртской Республики, ЛНР, ДНР и других регионов страны.
Конференция стала важной площадкой для профессионального диалога. Участники обсудили вопросы повышения квалификации педагогов, совершенствования учебно-методического обеспечения и укрепления межрегионального сотрудничества. В программу вошли пленарное заседание, секционные дискуссии, мастер-классы и экскурсия по Школе креативных индустрий.
Особое внимание участники уделили вопросам патриотического воспитания, сохранения исторической памяти и повышения качества образовательных услуг. По итогам конференции будет издано научно-методическое пособие с материалами выступлений, которое направят в ведущие библиотеки страны.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.