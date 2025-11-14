Ричмонд
Эпштейн в письме 2017 года назвал Трампа «опасным человеком»

В Сети обнародовали отрывок переписки Джеффри Эпштейна и экс-министра финансов США Ларри Саммерса.

Источник: Аргументы и факты

Финансист Джеффри Эпштейн назвал лидера США Дональда Трампа «опасным человеком» в письме от 2017 года. Отрывок переписки Джеффри Эпштейна с бывшим министром финансов Ларри Саммерсом опубликовала Демократическая партия в соцсети.

«Я говорил, что встречал очень плохих людей, но ни один из них не был таким, как Трамп, в его теле нет ни одной хорошей клетки. Так что да, он опасен», — сказано в письме.

Напомним, Джеффри Эпштейна задержали в США в 2019 году. Его обвинили в торговле девушками и склонении их к проституции. Впоследствии Джеффри Эпштейна нашли мертвым в камере, в которой его содержали.

Ранее Дональд Трамп заявил о намерении попросить ФБР расследовать предполагаемые связи Ларри Саммерса, экс-президента Билла Клинтона, бизнесмена Рида Хоффмана с Джеффри Эпштейном.

