В Самарской области ввели в эксплуатацию два спортивных объекта

Новые спортивные объекты начали работать в дни проведения международного форума «Россия — спортивная держава» в Самарской области, сообщили в министерстве спорта региона. Создание новых спортивных площадок является одной из задач государственной программы «Спорт России».
Так, в поселке Приморском Ставропольского района Самарской области на базе футбольной академии «Акрон-Академия Коноплева» открылся новый футбольный манеж. Он позволит воспитанникам академии и любителям футбола тренироваться круглый год в комфортных условиях. Первыми поле опробовали 9-летние воспитанники футбольных школ Самарской области, которые сыграли в турнире в честь открытия.
Также заработал новый корпус «Тольятти теннис центра». Центр является одной из баз Федерации тенниса России и местом проведения региональных и всероссийских соревнований. Теперь там стало на четыре корта больше.
«Новый корпус построен по современным стандартам с использованием новейших технологий. Он содержит 4 теннисных корта, тренировочный зал и все необходимые помещения. Рассчитываем включить его во всероссийский реестр объектов спорта с целью проводить здесь официальные спортивные соревнования», — рассказал глава Федерации тенниса Самарской области Андрей Зимин.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.