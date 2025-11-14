Ричмонд
Запрета сжигать не было, но есть нюанс. В МЖКХ рассказали, как правильно утилизировать листву

14 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Министерстве жилищно-коммунального хозяйства сообщили о распространяющихся в соцсетях фейковых роликах о якобы новых правилах уборки опавшей листвы. В МЖКХ рассказали БЕЛТА, как это нужно делать наиболее безопасным способом.

Министерство опровергло информацию о новых правилах. Заместитель министра ЖКХ Андрей Ромашко пояснил, что законодательного запрета на сжигание листвы на земельных участках, принадлежащих гражданам, нет, однако важно помнить, что этот процесс должен происходить с соблюдением строгих правил пожарной безопасности. Гражданам всегда нужно следить за огнем, рядом должны быть средства пожаротушения. Нельзя допускать, чтобы искры от костра или пламя попадали на здания и горючие материалы. После сжигания листвы следует полностью затушить костер, чтобы исключить тление. Категорически запрещено разводить огонь под кронами деревьев.

Андрей Ромашко подчеркнул, что есть и альтернативные способы утилизации листвы и растительных отходов. Их можно компостировать, использовать по иному назначению или собирать в биоразлагаемые пакеты, чтобы затем вывезти. Такие отходы следует собирать отдельно от бытового мусора, их вывоз осуществляется специализированными организациями по заявкам граждан.

Таким образом, у граждан есть право утилизировать листву экологически безопасным способом или сжечь ее при соблюдении всех правил предосторожности. -0-