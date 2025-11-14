Запрета сжигать не было, но есть нюанс. В МЖКХ рассказали, как правильно утилизировать листву

Министерство опровергло информацию о новых правилах. Заместитель министра ЖКХ Андрей Ромашко пояснил, что законодательного запрета на сжигание листвы на земельных участках, принадлежащих гражданам, нет, однако важно помнить, что этот процесс должен происходить с соблюдением строгих правил пожарной безопасности. Гражданам всегда нужно следить за огнем, рядом должны быть средства пожаротушения. Нельзя допускать, чтобы искры от костра или пламя попадали на здания и горючие материалы. После сжигания листвы следует полностью затушить костер, чтобы исключить тление. Категорически запрещено разводить огонь под кронами деревьев.