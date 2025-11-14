В полиции Израиля прокомментировали скандал вокруг Галкина* из-за флага Украины: что там сказали

Израильские полицейские пока не получали каких-либо жалоб из-за инцидента с юмористом Максимом Галкиным* и украинским флагом. Об этом сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правоохранительных органов страны, майор Михаил Зингерман.
«Полиция пока не располагает сведениями об обращениях (против юмориста — прим. ред.). Если кто-то видит (оскорбление или нарушение, которое мог совершить Галкин* — прим. ред.), то пусть подаст жалобу в полицию», — заявил он, комментируя ситуацию с артистом.
Прежде KP.RU писал, что в Израиле общественники обратились в МИД и МВД с просьбой провести проверку в отношении Максима Галкина*. По данным Telegram-канал Mash, во время концерта в одной из юмористических сценок юморист-иноагент произнес несколько фраз на украинском языке. После этого он взял флаг Незалежной и накрыл им израильский флаг. Местные общественники тут же начали возмущаться. Она заявляли, что подобное недопустимо делать по отношению к их родине.
* признан иноагентом на территории России.