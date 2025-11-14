«Впервые в театре, в столице — тут очень красиво». В Минске поздравили женщин с Днем работников сельского хозяйства

14 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На ежегодное чествование тружениц села, посвященное Дню работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности агропромышленного комплекса, в Большом театре Беларуси в Минске собрались 600 женщин, передает корреспондент БЕЛТА.
Веселыми разговорами, счастливыми улыбками и восторженными возгласами наполнился Большой театр в Минске. А каждая из женщин стремилась сделать фото на память. В их адрес со сцены звучали слова благодарности за труд и наилучшие пожелания.
Агроном Мария Османова из Любанского района в колхозе работает уже почти 30 лет и гордится этим. «А сегодня такое чудесное мероприятие. На таком еще не была! Все хочется посмотреть, обязательно сфотографироваться на память», — добавила она.
Вера Костевич работает оператором машинного доения в Турково. «Я впервые в театре, в Минске. Здесь все по-другому, конечно же. Очень красиво! А театр — это вообще особенное, торжественное событие. Платье долго выбирала, чтобы сегодня красивой пойти на балет», — улыбается женщина.
Общественное объединение «Белорусский союз женщин» совместно с Министерством сельского хозяйства и продовольствия, а также Белорусским профессиональным союзом работников агропромышленного комплекса в канун Дня работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности агропромышленного комплекса ежегодно чествует лучших тружениц села. -0-