В Свердловской области появилась станция очистки питьевой воды

Новая станция очистки питьевой воды появилась в деревне Приданниково Красноуфимского муниципального округа Свердловской области в соответствии с задачами национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона.
Ранее источником водоснабжения в Приданниково служила скважина, пробуренная в 2011 году. Однако проведенные анализы выявили в воде повышенное содержание железа, сероводорода и избыточную жесткость. Кроме того, в последние годы из-за роста населения и увеличения водопотребления стали возникать перебои с давлением в сети.
Новая станция позволяет удалить из воды железо, марганец, органические соединения и посторонние запахи, обеспечивая полное соответствие санитарным нормам.
Станция уже введена в эксплуатацию, пробы очищенной воды направлены на лабораторные исследования. После подтверждения качества ресурс будет включен в систему водоснабжения. Новое оборудование обеспечит более 1,5 тысячи жителей деревни чистой и безопасной водой, полностью соответствующей санитарным нормам.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.