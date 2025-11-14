Врач раскрыла, почему популярный напиток опасен для здоровья

Россиян предупредили о рисках регулярного употребления популярного напитка бабл-ти. Врач-терапевт, диетолог Елена Игнатикова рассказала, что этот сладкий напиток может негативно сказаться на здоровье и привести к развитию метаболических нарушений. Об этом пишет Life.ru.
— Особенно осторожными необходимо быть людям с избыточным весом, инсулинорезистентностью и диабетом, лицам с сердечно-сосудистыми заболеваниями и проблемами ЖКТ, а также детям и подросткам. Основная проблема употребления напитка — это большое содержание сахара в нем, — отметила эксперт.
По ее словам, стандартный стакан бабл-ти объемом 500 мл содержит от 40 до 60 граммов сахара, что превышает рекомендуемую суточную норму. Особую опасность представляют тапиоковые шарики, которые являются быстрыми углеводами с высоким гликемическим индексом.
Также в напитке есть сухие сливки с трансжирами, которые повышают «плохой» холестерин и могут провоцировать атеросклероз. А яркие ароматизаторы и добавки для вкуса никакой пользы организму не дают и иногда вызывают аллергию.