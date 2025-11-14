Финансист Эпштейн назвал Трампа «опасным» человеком в письме 2017 года

12 ноября члены Демократической партии из комитета по надзору Конгресса США опубликовали три электронных письма Джеффри Эпштейна, известного по обвинениям в сутенерстве и торговле людьми, к его сообщнице Гилейн Максвелл. В одном из них говорится, что Трамп провел несколько часов в доме финансиста с девушкой, которую демократы из комитета позднее идентифицировали как одну из жертв секс-торговли. В другом письме, написанном в 2019 году, Эпштейн написал, что Трамп, «конечно, знает о девушках, потому что он просил Гилейн прекратить».