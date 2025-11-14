Финансист Эпштейн назвал Трампа «опасным» человеком в письме 2017 года

Скандальный американский финансист Джеффри Эпштейн в письме 2017 года охарактеризовал президента США Дональда Трампа как «опасного» человека, в теле которого нет «ни одной хорошей клетки». Об этом стало известно в пятницу, 14 ноября, из его переписки с бывшим министром финансов страны Ларри Саммерсом.
— Я говорил, что встречал очень плохих людей, но ни один из них не был таким, как Трамп, в его теле нет ни одной хорошей клетки. Так что да, он опасен, — говорится в письме.
Его отрывок опубликовала Демократическая партия США на своей странице в соцсети X.
12 ноября члены Демократической партии из комитета по надзору Конгресса США опубликовали три электронных письма Джеффри Эпштейна, известного по обвинениям в сутенерстве и торговле людьми, к его сообщнице Гилейн Максвелл. В одном из них говорится, что Трамп провел несколько часов в доме финансиста с девушкой, которую демократы из комитета позднее идентифицировали как одну из жертв секс-торговли. В другом письме, написанном в 2019 году, Эпштейн написал, что Трамп, «конечно, знает о девушках, потому что он просил Гилейн прекратить».