В Тюменском университете выбрали победителей конкурса для исследователей

Финансовую поддержку на реализацию идей по развитию технологий искусственного интеллекта получат три команды победителей.

Подведeны итоги нового конкурса проектов Специализированного фонда управления целевым капиталом развития Тюменского государственного университета (ТюмГУ) для научно-педагогических работников университета, сообщили в вузе. Активность осуществляется в соответствии с нацпроектом «Молодежь и дети».

Финансовую поддержку на реализацию идей по развитию технологий искусственного интеллекта получат три команды победителей. LegalMentor AI: интерактивный тренажер по семейным спорам под руководством Никиты Калашникова. ИИ-ассистент для курса «Основы российской государственности» во главе с Владимиром Костомаровым, а также ИИ-посредник «Медиатрикс» для сопровождения курсов математического анализа под управлением Родиона Ганопольского.

«Фонд целевого капитала ТюмГУ призван на конкурентной основе поддерживать студентов, сотрудников и выпускников университета. В год 95-летнего юбилея университета команда фонда запустила новую инициативу — конкурс проектов, благодаря которому мы ищем активные коллективы, готовые разрабатывать продуктовые решения», — сказал ректор ТюмГУ Иван Романчук. Уточняется, что в 2026 году 10 студентов и аспирантов будут получать стипендию им. Г. Ф. Куцева от Фонда целевого капитала ТюмГУ на протяжении 6 месяцев.

Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.