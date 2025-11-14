В Тюменском университете выбрали победителей конкурса для исследователей

Подведeны итоги нового конкурса проектов Специализированного фонда управления целевым капиталом развития Тюменского государственного университета (ТюмГУ) для научно-педагогических работников университета, сообщили в вузе. Активность осуществляется в соответствии с нацпроектом «Молодежь и дети».
Финансовую поддержку на реализацию идей по развитию технологий искусственного интеллекта получат три команды победителей. LegalMentor AI: интерактивный тренажер по семейным спорам под руководством Никиты Калашникова. ИИ-ассистент для курса «Основы российской государственности» во главе с Владимиром Костомаровым, а также ИИ-посредник «Медиатрикс» для сопровождения курсов математического анализа под управлением Родиона Ганопольского.
«Фонд целевого капитала ТюмГУ призван на конкурентной основе поддерживать студентов, сотрудников и выпускников университета. В год 95-летнего юбилея университета команда фонда запустила новую инициативу — конкурс проектов, благодаря которому мы ищем активные коллективы, готовые разрабатывать продуктовые решения», — сказал ректор ТюмГУ Иван Романчук. Уточняется, что в 2026 году 10 студентов и аспирантов будут получать стипендию им. Г. Ф. Куцева от Фонда целевого капитала ТюмГУ на протяжении 6 месяцев.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.