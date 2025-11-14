В Тюменском университете выбрали победителей конкурса для исследователей

«Фонд целевого капитала ТюмГУ призван на конкурентной основе поддерживать студентов, сотрудников и выпускников университета. В год 95-летнего юбилея университета команда фонда запустила новую инициативу — конкурс проектов, благодаря которому мы ищем активные коллективы, готовые разрабатывать продуктовые решения», — сказал ректор ТюмГУ Иван Романчук. Уточняется, что в 2026 году 10 студентов и аспирантов будут получать стипендию им. Г. Ф. Куцева от Фонда целевого капитала ТюмГУ на протяжении 6 месяцев.