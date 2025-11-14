В Кишиневе перекрывают одну из центральных улиц: Рассказываем, как изменятся маршруты общественного транспорта

Мэрия Кишинёва сообщает, что в субботу, 15 ноября, с 09:00 до 16:00 будет приостановлено дорожное движение на улице Сергея Лазо, на участке между улицами Александру чел Бун и Колумна. Данная мера связана с необходимостью проведения работ по очистке и обрезке деревьев по ул. Сергея Лазо, 21.