В Кишиневе перекрывают одну из центральных улиц: Рассказываем, как изменятся маршруты общественного транспорта

Мэрия Кишинёва сообщает, что в субботу, 15 ноября, с 09:00 до 16:00 будет приостановлено дорожное движение на улице Сергея Лазо, на участке между улицами Александру чел Бун и Колумна. Данная мера связана с необходимостью проведения работ по очистке и обрезке деревьев по ул. Сергея Лазо, 21.
В этой связи микроавтобусы № 103 и № 174 в направлении сектора Буюканы будут курсировать следующим образом: с ул. Александру чел Бун — на ул. Сфатул Цэрий — ул. Митрополит Дософтей — ул. Сергея Лазо — ул. Колумна, далее по установленным маршрутам.
Муниципальные профильные службы просят граждан отнестись с пониманием и приносят извинения за причинённые неудобства.
Водителей призывают соблюдать требования сотрудников дорожной полиции, проявлять терпение и дисциплину в дорожном движении, не нарушая ПДД.
