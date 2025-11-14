Офицер Дандыкин: бункер с военными НАТО в Сумах могли взорвать «Кинжалом»

Очевидцы сообщили о мощном ударе, нанесенном по военному объекту в Сумах в ночь на 14 ноября. Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин, комментируя сводку СВО за 14 ноября, объяснил aif.ru, что российские военные могли вскрыть ракетой «Кинжал» бункер с командным пунктом с офицерами НАТО.
«Скорее всего, наверное, это был “Кинжал”. Была информация о том, что атака по военным объектам на Украине велась этими ракетами. Учитывая, что “Кинжал” на тысячу километров летит, то его могли использовать для такой атаки. Технические характеристики “Кинжала” позволяет ему пробивать бетон и взрываться», — рассказал он.
Ранее в Минобороны сообщили, что в течение недели нанесены массированный и пять групповых ударов, в результате которых поражены, в том числе, предприятия ВПК Украины и объекты газо-энергетического комплекса, обеспечивавшие их работу, военные аэродромы, места хранения и подготовки к запуску ударных беспилотных летательных аппаратов, пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований, националистов и иностранных наемников.