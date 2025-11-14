Ричмонд
+15°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Военкор Котенок сообщил о работе авиации НАТО над акваторией Черного моря

Над Черным морем отмечено приближение трех самолетов НАТО к границам РФ.

Источник: Аргументы и факты

Над акваторией Черного моря сегодня были зафиксированы сразу три самолета НАТО, сообщил в своем Telegram-канале военный корреспондент Юрий Котенок.

По его данным, в зоне полетов находились многоцелевой истребитель Dassault Mirage 2000 ВВС Франции, французский самолет-заправщик Airbus A330−243MRTT, а также американский разведывательный Bombardier Challenger 650 Artemis, предназначенный для целеуказания и радиоэлектронной разведки.

Отмечается, что максимальное приближение к российскому берегу зафиксировано в районе Сочи.

«Судя по ночному налету вражеских дронов, 59 из которых были перехвачены над Черным морем, а 66 — над Краснодарским краем, в обозримом будущем данное направление по-прежнему будет оставаться для противника одним из приоритетным», — написал военкор.

Ранее сообщалось, что силы ПВО за ночь сбили над 11 регионами РФ и Черным морем 216 дронов ВСУ.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше