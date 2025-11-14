Военкор Котенок сообщил о работе авиации НАТО над акваторией Черного моря

Над акваторией Черного моря сегодня были зафиксированы сразу три самолета НАТО, сообщил в своем Telegram-канале военный корреспондент Юрий Котенок.
По его данным, в зоне полетов находились многоцелевой истребитель Dassault Mirage 2000 ВВС Франции, французский самолет-заправщик Airbus A330−243MRTT, а также американский разведывательный Bombardier Challenger 650 Artemis, предназначенный для целеуказания и радиоэлектронной разведки.
Отмечается, что максимальное приближение к российскому берегу зафиксировано в районе Сочи.
«Судя по ночному налету вражеских дронов, 59 из которых были перехвачены над Черным морем, а 66 — над Краснодарским краем, в обозримом будущем данное направление по-прежнему будет оставаться для противника одним из приоритетным», — написал военкор.
Ранее сообщалось, что силы ПВО за ночь сбили над 11 регионами РФ и Черным морем 216 дронов ВСУ.