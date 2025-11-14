Школьница из Подмосковья разработала лазер для очистки Севморпути от льда

Сконструированный ей прототип состоит из корпуса и рамы с воздушными подушками. Корпус, напечатанный на 3D-принтере из пластика, разделен на три части — для плат управления, элементов питания и лазерной матрицы, где зафиксированы диоды, создающие мощный луч. Оператор запускает устройство с пульта, и оно совершает колебания, при этом выпуская лазерный луч и благодаря этому раскалывая лед, передает ТАСС.