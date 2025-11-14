Школьница из Подмосковья разработала лазер для очистки Севморпути от льда

Школьница из подмосковного города Калининец Дарья Иванова вышла в финал всероссийского конкурса «Я — конструктор будущего», представив прототип лазерного устройства для очистки рек и моря от льда. Ее изобретение вошло в список из десяти лучших из 160 поданных заявок и будет востребовано на Северном морском пути. Об этом в пятницу, 14 ноября, сообщили в пресс-службе Московского авиационного института.
Девушка рассказала, что конструкция крепится на борту судна и двигается по зигзагообразной траектории для разрушения льда.
— Запуск роботизированной системы осуществляется с пульта управления, а для ориентации конструкции вдоль борта судна используются ультразвуковые дальномеры. Остановка устройства происходит автоматически при погружении воздушных подушек в воду, что фиксируется водонепроницаемыми ультразвуковыми датчиками. Это означает, что льда вокруг нет, и работа может быть приостановлена, — пояснила конкурсантка.
Сконструированный ей прототип состоит из корпуса и рамы с воздушными подушками. Корпус, напечатанный на 3D-принтере из пластика, разделен на три части — для плат управления, элементов питания и лазерной матрицы, где зафиксированы диоды, создающие мощный луч. Оператор запускает устройство с пульта, и оно совершает колебания, при этом выпуская лазерный луч и благодаря этому раскалывая лед, передает ТАСС.
На открытой городской научно-практической конференции «Инженеры будущего» и финальных соревнованиях Всероссийской олимпиады школьников в феврале Николай Петренкин и Тимофей Чистяков из школы № 1430 представили модель корабля-носителя и группы небольших аппаратов, предназначенных для очистки орбиты Земли от космического мусора.