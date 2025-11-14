Сотрудники Таганрогского металлургического завода высадили деревья

Таганрогский металлургический завод (ТАГМЕТ) в поддержку целей национального проекта «Экологическое благополучие» высадил около 120 саженцев деревьев и кустарников, сообщили в Министерстве региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области.
ТАГМЕТ совместно с представителями движения «Волонтеры леса», на прилегающей к предприятию улице Дзержинского, высадили 20 хвойных кустарников, а на входной аллее Таганрогского техникума машиностроения и металлургии и территории завода — вечнозеленые виргинские можжевельники и сосны. На Чеховской набережной, которую завод традиционно благоустраивает и озеленяет с момента открытия в 2010 году, появилась аллея плакучих ив.
При выборе саженцев организаторы ориентировались на климатические условия донского региона и особенности грунта каждой из площадок. Также, до конца года предприятие планирует высадить 150 туй, кленов и сосен.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.