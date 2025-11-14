Сотрудники Таганрогского металлургического завода высадили деревья

ТАГМЕТ совместно с представителями движения «Волонтеры леса», на прилегающей к предприятию улице Дзержинского, высадили 20 хвойных кустарников, а на входной аллее Таганрогского техникума машиностроения и металлургии и территории завода — вечнозеленые виргинские можжевельники и сосны. На Чеховской набережной, которую завод традиционно благоустраивает и озеленяет с момента открытия в 2010 году, появилась аллея плакучих ив.