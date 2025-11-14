Россиян ожидает рекордно холодное время перед Новым годом

По словам эксперта, такая погодная аномалия связана с резким усилением циркуляции холодных арктических масс и активизацией атмосферных фронтов, которые распространятся на центральные, восточные и северные регионы России. В Якутии температура может опуститься ниже −50 градусов при объеме осадков более 200 мм, в Иркутской области — до −43 градусов, а в Мурманске и Республике Коми — до −45 градусов с порывами ветра до 30 метров в секунду, частыми снежными бурями и осадками свыше 100 мм.