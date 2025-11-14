Пьяный водитель BMW сбил на «зебре» двух девушек: недавно мужчину отправили в СИЗО

В башкирском городе Стерлитамаке суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для 30-летнего мужчины, совершившего ДТП. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов республики.
Трагедия случилась позавчера вечером на проспекте Ленина. По данным следствия, пьяный обвиняемый, будучи лишенным водительских прав, за рулем BMW X5 сбил двух 18-летних девушек, пересекавших проезжую часть по пешеходному переходу. После произошедшего мужчина скрылся с места происшествия.
Вскоре автомобилиста задержали. Медицинское освидетельствование показало наличие 0,809 мг алкоголя в выдохе водителя. Одна из пострадавших получила множественные травмы и была госпитализирована, второй девушке медицинскую помощь оказали на месте.
Известно, что мужчину лишили прав в этом году — как раз за пьяную. Суд запретил ему садиться за руль на полтора года.
Житель Стерлитамака будет под арестом два месяца — до 13 января.
