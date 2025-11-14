В Казани открылось движение по мосту на улице Достоевского

Открылось движение по мосту на улице Достоевского в Казани Республики Татарстан, сообщили в городском общественном центре. Ремонтные работы проводились по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».
На мосту специалисты уложили почти 3 тыс. кв. м нового дорожного полотна и отремонтировали 420 кв. м тротуаров. Помимо этого, было заменено 222 м бордюра, установлено около 100 м барьеров и перил. Также рабочие нанесли новую разметку на объекте и отремонтировали основание моста. Конструкцию усилили с помощью арматуры, а также укрепили откосы. Так она продолжит надежно служить, соединяя Вахитовский и Советский районы, отметили в комитете внешнего благоустройства Казани.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.