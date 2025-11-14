В Екатеринбурге состоялся финал чемпионата «Хайтек: навыки будущего»

В этом году впервые на площадке чемпионата прошел Международный фестиваль научно-технического творчества детей и молодежи. Изобретатели от 12 до 20 лет представили решения реальных задач от промышленных предприятий. Лучшие работы будут доработаны и внедрены, а их авторы — приглашены на стажировки и целевое обучение в ведущие технические вузы.