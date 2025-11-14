В Екатеринбурге состоялся финал чемпионата «Хайтек: навыки будущего»

Финал Международного чемпионата «Хайтек: навыки будущего — 2025» состоялся в Екатеринбурге с 10 по 14 ноября в соответствии с задачами национального проекта «Кадры». Мероприятие собрало более тысячи конкурсантов, сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.
В очном формате соревнований приняли участие более 100 иностранных конкурсантов, экспертов и лидеров команд из 12 стран, включая партнеров по БРИКС, а также Иран, ОАЭ, государства Юго-Восточной Азии и Южной Америки. Еще свыше 100 иностранных специалистов присоединились к состязаниям дистанционно. Во время деловой программы провели международные сессии, на которых обсудили вопросы технологической кооперации, кадрового сопровождения экспортных проектов и выработки общих стандартов.
Соревнования прошли по 41 компетенции высокотехнологичных отраслей промышленности. Для вовлечения новых компаний в этом году был предложен демонстрационный формат участия. Он работал в пилотном режиме по четырем компетенциям: «Электромонтаж», «Инженерный дизайн CAD», «Охрана труда», «Эксплуатация БАС».
В этом году впервые на площадке чемпионата прошел Международный фестиваль научно-технического творчества детей и молодежи. Изобретатели от 12 до 20 лет представили решения реальных задач от промышленных предприятий. Лучшие работы будут доработаны и внедрены, а их авторы — приглашены на стажировки и целевое обучение в ведущие технические вузы.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.