В Минобразования актуализировали требования к дистанционной форме получения образования

14 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Постановление Министерства образования «О дистанционной форме получения образования» вступило в силу 13 ноября. В ведомстве напомнили, какие требования предъявляются в этой сфере, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал Беларуси.
Дистанционное образование может осуществляться в области высшего, среднего специального, профтехобразования, а также дополнительного образования взрослых. Под ним понимается обучение и воспитание, предусматривающие преимущественно самостоятельное освоение содержания образовательной программы обучающимся и его взаимодействие с педагогами с помощью дистанционных образовательных технологий. К дистанционным образовательным технологиям относятся информационно-коммуникационные технологии, которые позволяют сторонам образовательного процесса взаимодействовать на расстоянии.
При реализации образовательных программ с применением дистанционных образовательных технологий местом осуществления образовательной деятельности является учреждение образования, организации, реализующие образовательные программы научно-ориентированного образования, или иные организации, ИП, осуществляющие образовательную деятельность. -0-