В Минобразования актуализировали требования к дистанционной форме получения образования

Дистанционное образование может осуществляться в области высшего, среднего специального, профтехобразования, а также дополнительного образования взрослых. Под ним понимается обучение и воспитание, предусматривающие преимущественно самостоятельное освоение содержания образовательной программы обучающимся и его взаимодействие с педагогами с помощью дистанционных образовательных технологий. К дистанционным образовательным технологиям относятся информационно-коммуникационные технологии, которые позволяют сторонам образовательного процесса взаимодействовать на расстоянии.