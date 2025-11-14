Эксперты Кузбасса приняли участие в форуме «Производительность 360»

Делегация Кузбасса приняла участие в VII федеральном форуме «Производительность 360», который прошел в соответствии с целями нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в региональном министерстве экономического развития.
Мероприятие, собравшее более 1200 участников со всей страны, прошло в Москве. Целью форума стал обмен лучшими практиками повышения производительности труда в несырьевых отраслях и социальной сфере. В состав делегации Кузбасса вошли специалисты регионального центра компетенций.
В ходе деловой программы они обсудили роль повышения производительности в машиностроении, сельском хозяйстве, строительстве, туризме и на транспорте. Отдельное внимание было уделено мастер-классам по внедрению в сферу производительности труда цифровых решений и искусственного интеллекта.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.