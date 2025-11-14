Тюменская область представила свой опыт на промышленном форуме

Единая инвестиционная команда Тюменской области приняла участие в Российском промышленном форуме, который проходит в Уфе в ходе реализации национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области.
Ключевым событием для делегации стало выступление генерального директора агентства InvestTyumen Николая Пуртова на круглом столе «Фонды развития промышленности: новые вызовы и практические решения для регионов». Он представил успешный опыт Тюменской области по созданию центра финансовых услуг, который входит в число лучших практик онлайн-платформы «Смартека», разработанной Агентством стратегических инициатив (АСИ). Участники форума также высоко оценили работу региона по информатизации инвестиционных процессов.
Кроме того, на сессии «Межрегиональное сотрудничество и кооперация в промышленности» была продемонстрирована кластерная политика Тюменской области. На форуме были представлены итоги I Национального рейтинга субъектов РФ по уровню кластерного развития. Тюменская область заняла в нем 12-е место среди 89 регионов страны.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.