Тюменская область представила свой опыт на промышленном форуме

Кроме того, на сессии «Межрегиональное сотрудничество и кооперация в промышленности» была продемонстрирована кластерная политика Тюменской области. На форуме были представлены итоги I Национального рейтинга субъектов РФ по уровню кластерного развития. Тюменская область заняла в нем 12-е место среди 89 регионов страны.