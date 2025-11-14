Росстат отметил рост цен на продукты

Наибольший процент роста зафиксирован у помидоров, указано в материале.
Цены на некоторые продукты выросли в октябре. Это произошло, в частности, с овощами, фруктами и мясом. Об этом сообщили в Росстате.
«В октябре изменение цен на плодоовощную продукцию в среднем составило +4,2%, в том числе на помидоры +22,5%, перец сладкий +17,3%, огурцы +12,3%, лимоны +10,3%, апельсины +5,0%, бананы +4,0%, капусту белокочанную +2,6%, картофель +2,5%», — указано в документе. Он опубликован на сайте.
К тому же цены повысились на мясо: птичье (+1,9%), говяжью и свиную печень (+1,3%) и колбасы, как сырокопченые, так и мясокопчености (+1,1%). Также цены значительно выросли на куриные яйца (+6,9%), кофе (+1,8%) и шоколад (+1,6%).
Тенденция роста цен на некоторые продукты наблюдается с лета 2025 года. С середины лета огурцы и помидоры стали лидерами по удорожанию, что связано с сокращением предложения и увеличением затрат на хранение и транспортировку в осеннем сезоне. При этом по ряду других овощей, например, моркови, картофелю и капусте, наблюдалось снижение цен из-за увеличения объемов урожая.