Росстат отметил рост цен на продукты

Тенденция роста цен на некоторые продукты наблюдается с лета 2025 года. С середины лета огурцы и помидоры стали лидерами по удорожанию, что связано с сокращением предложения и увеличением затрат на хранение и транспортировку в осеннем сезоне. При этом по ряду других овощей, например, моркови, картофелю и капусте, наблюдалось снижение цен из-за увеличения объемов урожая.