Грядущий декабрь может стать рекордно холодным: с чем это связано

По мнению Семенова, в Якутии столбики термометров могут опуститься ниже отметки в 50 градусов, а осадки превысят 200 миллиметров. В Иркутской области прогнозируют морозы до 43 градусов, а в Мурманске и Республике Коми — до 45. В этих регионах также ожидаются сильные снегопады, ветер до 30 метров в секунду и метели.