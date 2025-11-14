Грядущий декабрь может стать рекордно холодным: с чем это связано

По данным метеоролога Михаила Семенова, декабрь 2025 года готовит россиянам серьезные погодные испытания. Специалист сообщил NEWS.ru, что грядущий месяц может войти в число самых аномальных за полтора века.
Эксперт связал этот прогноз с усилением арктических ветров и активностью атмосферных фронтов. Холодные воздушные массы будут воздействовать на центральные, восточные и северные территории России.
По мнению Семенова, в Якутии столбики термометров могут опуститься ниже отметки в 50 градусов, а осадки превысят 200 миллиметров. В Иркутской области прогнозируют морозы до 43 градусов, а в Мурманске и Республике Коми — до 45. В этих регионах также ожидаются сильные снегопады, ветер до 30 метров в секунду и метели.
При этом научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд ранее заявлял, что предстоящая зима в целом будет холоднее прошлой. Он уточнил, что январь и февраль 2026 года покажут более низкую среднюю температуру по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.