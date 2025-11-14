Депутаты Госдумы возмутились закону о пожизненном денежном обеспечении судей

Верховный суд, предложил платить судьям такую же сумму, как и на их последней, самой высокой должности, даже если они перейдут на более скромную перед уходом. Секретарь пленума Олег Зателепин отметил, что сейчас судьям невыгодно переходить на более низкую должность, потому что тогда их пенсия будет меньше.