Депутаты Госдумы возмутились закону о пожизненном денежном обеспечении судей

Депутаты Государственной думы поспорили о проекте закона, который касается того, сколько денег будут получать судьи после ухода с должности. Об этом в пятницу, 14 ноября, сообщил «Коммерсантъ».
Верховный суд, предложил платить судьям такую же сумму, как и на их последней, самой высокой должности, даже если они перейдут на более скромную перед уходом. Секретарь пленума Олег Зателепин отметил, что сейчас судьям невыгодно переходить на более низкую должность, потому что тогда их пенсия будет меньше.
Депутаты от КПРФ и «Справедливой России» считают, что у судей итак слишком много привилегий. Они отметили, что в судах есть проблемы с коррупцией. Кроме того, не всегда решения инстанций бывают справедливыми.
Депутат Анжелика Глазкова спросила, почему судьям дают такие особые условия, ведь у военных, учителей и врачей пенсия зависит от последней должности, даже если она ниже. Представитель Верховного суда ответил, что для военных действует похожий порядок.
Парламентарий Федот Тумусов высказал мнение, что депутаты будто бы «поддаются на капризы судей», которые не хотят снижать свой уровень дохода. Он также задался вопросом, когда же суды станут местом, где действительно решают вопросы справедливости, говорится в материале.
Пересматривать размер пенсий депутатов в то же время не планируется. Об этом сообщил председатель Государственной думы Вячеслав Володин, подчеркнув, что выплаты остались на прежнем уровне и при этом значительно ниже, чем у региональных парламентариев.