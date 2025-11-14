Братья-экстрасенсы Шепсы подрались в отеле

Экстрасенс Александр Шепс рассказал, что подрался в отеле со своим братом и коллегой по шоу «Битва сильнейших» Олегом Шепсом. По его словам, причиной драки стали совместные испытания на шоу о сверхъестественных явлениях.
— У нас с Олегом даже доходило дело до драки. Как только нас привезли в отель, мы просто, слова ни говоря, кинулись друг на друга, — отметил экстрасенс в эфире шоу «Утро. ТНТ».
Шепс добавил, что у него, в отличие от его брата, нет звездной болезни. Он вспомнил, что однажды Олег Шепс попытался отказать в фото влюбленным фанаткам, сославшись на то, что у него нет времени. Но брат остановил его и призвал сфотографироваться с поклонницами.
21 августа супруг блогера Елены Блиновской Алексей подрался с таксистом из-за конфликта на дороге в Москве. Во время выезда с парковки на мотоцикле мужчина снес водителю такси правое зеркало автомобиля на перекрестке в районе улицы Шаболовка, после чего у них начался конфликт, который перерос в драку. В результате автомобилист разбил нос и голову Блиновскому.