Братья-экстрасенсы Шепсы подрались в отеле

Шепс добавил, что у него, в отличие от его брата, нет звездной болезни. Он вспомнил, что однажды Олег Шепс попытался отказать в фото влюбленным фанаткам, сославшись на то, что у него нет времени. Но брат остановил его и призвал сфотографироваться с поклонницами.