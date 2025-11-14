В Ростове завершили масштабные археологические исследования

В Советском районе Ростова-на-Дону завершились масштабные исследования, которые проводились на территории Ливенцовского археологического комплекса. Об этом сообщают власти региона.
Комплекс из поселения, крепостей и курганного могильника охватывает период с III тысячелетия до нашей эры до XIV века нашей эры. Особую ценность представляют каменные крепости — древнейшие в Восточной Европе.
На месте Каратаевской крепости изучили фрагменты стены позднебронзового века, внутренние укрепления древнего сооружения и часть могильника. Погребения датировались периодами разных эпох — от финала средней и поздней бронзы до раннего железного века и первых веков нашей эры.
На территории Каратаевского поселения нашли части построек бронзового века. Кроме того, были обнаружены комплексы IV века до нашей эры и средневековья. Сохранились и каменные сооружения времен Ливенцовско-каратаевской крепости (XXI-XXII века до н.э.).
Все работы выполнял археологический отряд ООО «ОКН-проект».
— Ливенцовский археологический комплекс — бесценная сокровищница знаний, раскрывающая не только историю Нижнего Дона и Северо-Восточного Причерноморья, но и далекое прошлое народов, населяющих территорию современной России, — отметил заместитель губернатора Ростовской области Андрей Фатеев.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.