В Ростове завершили масштабные археологические исследования

Спасательные археологические исследования завершили в Советском районе Ростова.

Источник: Комсомольская правда

В Советском районе Ростова-на-Дону завершились масштабные исследования, которые проводились на территории Ливенцовского археологического комплекса. Об этом сообщают власти региона.

Комплекс из поселения, крепостей и курганного могильника охватывает период с III тысячелетия до нашей эры до XIV века нашей эры. Особую ценность представляют каменные крепости — древнейшие в Восточной Европе.

На месте Каратаевской крепости изучили фрагменты стены позднебронзового века, внутренние укрепления древнего сооружения и часть могильника. Погребения датировались периодами разных эпох — от финала средней и поздней бронзы до раннего железного века и первых веков нашей эры.

На территории Каратаевского поселения нашли части построек бронзового века. Кроме того, были обнаружены комплексы IV века до нашей эры и средневековья. Сохранились и каменные сооружения времен Ливенцовско-каратаевской крепости (XXI-XXII века до н.э.).

Все работы выполнял археологический отряд ООО «ОКН-проект».

— Ливенцовский археологический комплекс — бесценная сокровищница знаний, раскрывающая не только историю Нижнего Дона и Северо-Восточного Причерноморья, но и далекое прошлое народов, населяющих территорию современной России, — отметил заместитель губернатора Ростовской области Андрей Фатеев.

