Мужчина, напавший с ножом на коллегу и его семью в Дагестане, действовал из ревности

Конфликт закончился трагедией: хозяин квартиры погиб на месте, его 20-летняя супруга и их школьница-дочь получили тяжёлые ранения шеи и лица. После нападения злоумышленник попытался замести следы — накрыл пострадавших одеждой и пытался поджечь квартиру.
Напомним, что в ходе кровавой резни женщина и девочка сумели выбраться и сейчас находятся в больнице: мать в реанимации, ребёнок — в хирургии. Возбуждено уголовное дело по статьям об убийстве и покушении на убийство. Нападавшего разыскивают.
