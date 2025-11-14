В Вологодской области демонтировали вывески магазинов «Красное&Белое»

С. -ПЕТЕРБУРГ, 14 ноя — РИА Новости. Все вывески магазинов сети «Красное&Белое» демонтированы в Вологде и Череповце, сообщил губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.
«Все вывески сети алкомаркетов “Красное&Белое” демонтированы в Вологде и Череповце. С фасадов зданий убрали конструкции, размещенные с нарушением правил благоустройства», — написал он в Telegram-канале.
Филимонов назвал эти действия «логичным следствием» работы по регулированию розничной торговли спиртным в регионе. Он добавил, что сеть «Красное&Белое» в связи с приостановкой лицензии не продает алкоголь в Вологодской области с 25 июля.
«Выражаем надежду, что владельцы сети примут условия ведения бизнеса в регионе и приступят к ребрендингу. На сегодняшний день наиболее эффективный путь развития алкогольного бизнеса в Вологодской области — переформатирование в сеть продуктовых магазинов у дома и продолжение торговой деятельности с алкогольной лицензией при соблюдении норм областного закона», — отметил губернатор Вологодской области.
В октябре в картотеке арбитражных дел появилась информация, что арбитражный суд Вологодской области отказал компании «Альфа-М» (юрлицо торговой сети «Красное&Белое») в отмене приказа регионального министерства экономического развития о приостановлении действия лицензии на розничную торговлю алкоголем в регионе.
В начале августа Филимонов сообщал, что «Красное&Белое» уходит из региона, действие лицензии на продажу алкоголя досрочно прекращено по заявлению владельца. В пресс-службе сети магазинов «Красное&Белое» не подтвердили РИА Новости эту информацию.
С 1 марта в Вологодской области вступил в силу закон об ограничении розничной продажи алкоголя. Спиртное в регионе продают с 12.00 до 14.00 с понедельника по пятницу и c 8.00 до 23.00 по выходным и праздникам. Ресторанам разрешается торговать алкоголем без ограничения по времени.