Педагоги из Санкт-Петербурга признаны лучшими на всероссийских чтениях

По итогам отборочного этапа, на который поступило более двух тысяч заявок, участниками мероприятия стали 150 специалистов со всей страны. Санкт-Петербург на чтениях в Российской академии образования представили директора и заместители директоров школ, учителя-предметники и педагоги дополнительного образования. Среди их проектов — технологии формирования гражданской идентичности, инновационные подходы к изучению истории через художественное творчество, а также применение искусственного интеллекта для персонализации обучения. Особое место заняли практики, направленные на сохранение исторической памяти и патриотическое воспитание молодежи.