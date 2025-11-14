Педагоги из Санкт-Петербурга признаны лучшими на всероссийских чтениях

Девять педагогов из Санкт-Петербурга успешно представили свои авторские методики на Всероссийских педагогических чтениях «Моя страна — моя Россия» президентской платформы «Россия — страна возможностей», сообщили в городском комитете образования. Мероприятие соответствует целям нацпроекта «Молодежь и дети».
По итогам отборочного этапа, на который поступило более двух тысяч заявок, участниками мероприятия стали 150 специалистов со всей страны. Санкт-Петербург на чтениях в Российской академии образования представили директора и заместители директоров школ, учителя-предметники и педагоги дополнительного образования. Среди их проектов — технологии формирования гражданской идентичности, инновационные подходы к изучению истории через художественное творчество, а также применение искусственного интеллекта для персонализации обучения. Особое место заняли практики, направленные на сохранение исторической памяти и патриотическое воспитание молодежи.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.