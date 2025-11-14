В Жуковском округе Брянской области более 740 семей получили поддержку

Получателями мер социальной поддержки в ходе реализации национального проекта «Семья» в 2025 году стали 744 семьи, проживающие в Жуковском муниципальном округе Брянской области. Об этом сообщили в департаменте социальной политики и занятости населения региона.
Помощь жителям предоставляется в различных форматах. В том числе многодетные семьи могут получить единовременную выплату в размере 150 тысяч рублей при постановке на учет по беременности, ежегодное пособие к началу учебного года, а также государственную социальную помощь на основании социального контракта.
Отдел социальной защиты населения Жуковского района ведет активную работу по информированию граждан о доступных мерах поддержки. Информация размещается на официальном сайте учреждения, в социальных сетях и средствах массовой информации. В октябре 2025 года в Семейном МФЦ состоялась тематическая встреча, приуроченная ко Дню беременных, где специалисты рассказали о мерах поддержки для будущих мам и молодых родителей.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.