Сборная Приморья стала чемпионом России по практической стрельбе

Соревнования в Суздале собрали более 380 спортсменов со всей страны. Золотую медаль чемпионата завоевали четверо приморцев: Максим Ткаченко и Денис Мазин из Находки, Михаил Рясный и Илья Лукьянов из Владивостока. Для региона этот успех стал дебютным и особенно значимым, так как сборная впервые выступала в дисциплине «карабин», ранее участвуя только в соревнованиях по стрельбе из пистолета.