Сборная Приморья стала чемпионом России по практической стрельбе

Победу в командном зачете на чемпионате России по практической стрельбе из пневматического оружия одержала сборная Приморского края, сообщили в агентстве проектного управления Приморского края (РПО). Проведения мероприятия соответствует целям государственной программы «Спорт России».
Соревнования в Суздале собрали более 380 спортсменов со всей страны. Золотую медаль чемпионата завоевали четверо приморцев: Максим Ткаченко и Денис Мазин из Находки, Михаил Рясный и Илья Лукьянов из Владивостока. Для региона этот успех стал дебютным и особенно значимым, так как сборная впервые выступала в дисциплине «карабин», ранее участвуя только в соревнованиях по стрельбе из пистолета.
Помимо командного золота, приморцы отличились и в личных зачетах. Илья Лукьянов завоевал серебро в индивидуальном первенстве, а Михаил Рясный стал первым в дисциплине «дуэль».
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.