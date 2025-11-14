Отбывший отстранение хоккеист Морозов забил шайбу в первом же матче

Нападающий московского «Спартака» Иван Морозов, который отбыл дисквалификацию за кокаин, забросил шайбу в ворота соперника в первом же матче после своего возвращения, сообщает пресс-служба клуба.
«Иван отметил возвращение забитым голом! Открываем счет на восьмой минуте игры!», — сказано в публикации.
Хоккеист забросил шайбу в игре против череповецкой «Северстали».
В сентябре стало известно, что в пробе Ивана Морозова выявили запрещенное вещество. Его временно отстранили от тренировочного процесса и матчей.
Накануне, 13 ноября, сообщалось, что Иван Морозов возобновил тренировки и начал подготовку к матчам Континентальной хоккейной лиги.