Отбывший отстранение хоккеист Морозов забил шайбу в первом же матче

Нападающий «Спартака» Иван Морозов забросил шайбу в игре против череповецкой «Северстали».

Источник: Аргументы и факты

Нападающий московского «Спартака» Иван Морозов, который отбыл дисквалификацию за кокаин, забросил шайбу в ворота соперника в первом же матче после своего возвращения, сообщает пресс-служба клуба.

«Иван отметил возвращение забитым голом! Открываем счет на восьмой минуте игры!», — сказано в публикации.

Хоккеист забросил шайбу в игре против череповецкой «Северстали».

В сентябре стало известно, что в пробе Ивана Морозова выявили запрещенное вещество. Его временно отстранили от тренировочного процесса и матчей.

Накануне, 13 ноября, сообщалось, что Иван Морозов возобновил тренировки и начал подготовку к матчам Континентальной хоккейной лиги.