Саратовец отправился в кругосветное путешествие и застрял без денег в Перу

Мужчина из Саратова по имени Дмитрий, который последние полтора года активно путешествовал по Азии, Европе и Африке, столкнулся с серьезными трудностями во время своего пребывания в Южной Америке. Он оказался без денег в Перу и теперь вынужден жить на улице.