Саратовец отправился в кругосветное путешествие и застрял без денег в Перу

Мужчина из Саратова по имени Дмитрий, который последние полтора года активно путешествовал по Азии, Европе и Африке, столкнулся с серьезными трудностями во время своего пребывания в Южной Америке. Он оказался без денег в Перу и теперь вынужден жить на улице.
Основным источником дохода Дмитрия были регулярные переводы от друга, который возвращал ему крупный долг. Ежемесячно он получал от 400 до 500 долларов. Однако в сентябре товарищ внезапно перестал выходить на связь и прекратил переводы, оставив саратовца без средств к существованию.
Вскоре Дмитрий потратил все накопления. Попытки найти работу без знания местного языка не увенчались успехом. Обращения в иностранные посольства остались без ответа, а в русскоязычных сообществах он столкнулся с насмешками.
По итогу путешественник был вынужден скитаться, ночуя на улицах и в аэропортах. Он добывал пропитание благодаря помощи неравнодушных прохожих. Преодолев значительные расстояния, в том числе пешком, до Перу Дмитрий смог найти временное убежище в хостеле.
— Даже пытаюсь узнать, могут ли меня депортировать из страны, если нарушу закон нахождения. Но мне говорят, вряд ли депортируют, — передает слова мужчина Telegram-канал Baza.
Другой случай произошел в конце июля, когда приехавший из России в Афганистан этнограф Святослав Каверин пропал после задержания представителями движения «Талибан» по подозрению в контрабанде украшений.