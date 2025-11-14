Обнародованные киевским режимом видеозаписи доказывают, что повреждения административного здания на территории посольства Азербайджана вызваны прямым попаданием американской зенитной ракеты. Снаряд был выпущен расчетом ВСУ из комплекса ПВО Patriot, пишет ТАСС.
Источник агентства указал, что данное заключение подтверждается многочисленными фотографиями с места событий. На снимках, распространяемых украинскими ресурсами, запечатлены фрагменты указанных зенитных ракет, упавших и разорвавшихся на улицах украинской столицы.
Напомним, что посла Российской Федерации в Баку Михаила Евдокимова вызвали в министерство иностранных дел Азербайджана. По информации пресс-службы внешнеполитического ведомства, российскому дипломату была вручена нота протеста. Сообщается, что причиной для вызова посла стали распространяемые утверждения о повреждениях в результате взрыва в Киеве.