ТАСС: Посольство Азербайджана в Киеве повреждено ракетой Patriot

Напомним, что посла Российской Федерации в Баку Михаила Евдокимова вызвали в министерство иностранных дел Азербайджана. По информации пресс-службы внешнеполитического ведомства, российскому дипломату была вручена нота протеста. Сообщается, что причиной для вызова посла стали распространяемые утверждения о повреждениях в результате взрыва в Киеве.