Награды престижных туристических конкурсов получила Тверская область

Тверская область добилась значительных успехов в развитии туристической отрасли, что подтверждается победами в престижных всероссийских конкурсах, сообщили в аппарате правительства региона. Реализация национального проекта «Туризм и гостеприимство» способствует росту популярности региона у путешественников.
На этапе Всероссийского конкурса «Туристический сувенир» в Центральном федеральном округе регион завоевал несколько наград. Музей-мастерская карамели «Гриняшкино» получила золотые медали в номинациях «Сувенир события» и «Туристический сувенир для промышленного туризма», а также серебро за гастрономический сувенир. Музей-мастерская «Тверская манера» заняла второе место в номинации «Линейка сувениров музея» за коллекцию изделий с традиционной тверской набойкой.
Кроме того, глэмпинг-отель «Вили Улей» из Кимрского округа стал победителем Всероссийской премии «Туризм будущего» в номинации «Самый экологичный объект в туризме и гостеприимстве». Проект был отмечен за последовательное внедрение принципов устойчивого развития.
По итогам летнего сезона 2025 года турпоток в Тверскую область превысил 1,55 миллиона человек, что на 20% больше показателей прошлого года. Наиболее популярными у туристов стали территории вблизи водоемов, включая Калязинский, Конаковский и Осташковский округа.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.