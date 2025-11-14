Бусы из теннисных шариков и конфета в виде велосипеда. Что можно увидеть на выставке Viva Kola Art

14 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выставка республиканского художественного конкурса Viva Kola Art открылась во Дворце искусства, передает корреспондент БЕЛТА.
Первый заместитель Белорусского союза художников, искусствовед Наталья Шарангович отметила, что в этом году, кроме обычных конкурсных работ, на выставке представлены работы из фондов разных музеев, Белорусского союза художников и Национального центра современных искусств. «Очень здорово, что мы можем показать: тема спорта была интересна всегда, и в 1970-е, и 1980-е. Мы не изобрели ничего нового и просто продолжили интересно говорить о здоровом образе жизни, который сейчас стал популярным», — сказала она.
По словам искусствоведа, заходя в залы Дворца искусства, можно увидеть и ностальгическую советскую графику, которую когда-то видели наши родители, и живопись, про которую мы забыли, потому что самые знаковые художники страны обращались к теме спорта, и работы современных художников, которые продолжают изучать тему спорта в концептуальном разрезе. Кроме графики, фотографии и живописи, можно увидеть и интересные арт-инсталляции на тему спорта.
«За три года существования проекта художники предлагали разные идеи, порой необычные, гротескные, иногда с потрясающим юмором, потому что мы здесь можем увидеть бусы из теннисных шариков или конфету в виде велосипеда. Такие эксперименты говорят, что эта тема уже стала им близка. Это вызвано желанием высказаться и сделать высказывание настолько интересным, чтобы мы все захотели быть здоровыми и ездить на велосипеде», — добавила Наталья Шарангович.
По словам директора велосипедного клуба «Минск» Алексея Иванова, на выставке также можно увидеть уникальную коллекцию теннисных ракеток, где представлено более 80 исторических экспонатов. Одна из них — из коллекции царской семьи, таких ракеток в мире всего две. «В этом году заявилось около 700 авторов. Из примерно 1,5 тыс. работ мы отобрали треть. Главным критерием был профессионализм. Хотя, конечно, есть и приз зрительских симпатий, где все зависит от эмоций зрителей», — заметил он. Алексей Иванов подчеркнул, что проект будет расширяться и радовать зрителей.
Экспозицию можно посетить до 5 декабря. -0-