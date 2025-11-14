Бусы из теннисных шариков и конфета в виде велосипеда. Что можно увидеть на выставке Viva Kola Art

По словам директора велосипедного клуба «Минск» Алексея Иванова, на выставке также можно увидеть уникальную коллекцию теннисных ракеток, где представлено более 80 исторических экспонатов. Одна из них — из коллекции царской семьи, таких ракеток в мире всего две. «В этом году заявилось около 700 авторов. Из примерно 1,5 тыс. работ мы отобрали треть. Главным критерием был профессионализм. Хотя, конечно, есть и приз зрительских симпатий, где все зависит от эмоций зрителей», — заметил он. Алексей Иванов подчеркнул, что проект будет расширяться и радовать зрителей.