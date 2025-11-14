Российские палеонтологи обнаружили дерево возрастом около 400 млн лет

Ствол древнего дерева девонской эры возрастом около 385 млн лет находился в Шалово-Перечицком песчаном карьере. Изначально исследователи предполагали, что находка представляет собой прототаксит — загадочный ископаемый организм, который часто определяют как огромный гриб. Но в процессе раскопок была обнаружена обширная древесная корневая система.