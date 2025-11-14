Российские палеонтологи обнаружили дерево возрастом около 400 млн лет

14 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ученые Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) нашли в Ленинградской области уникальное древнее дерево с сохранившейся корневой системой. Об этом сообщает TV BRICS.
Ствол древнего дерева девонской эры возрастом около 385 млн лет находился в Шалово-Перечицком песчаном карьере. Изначально исследователи предполагали, что находка представляет собой прототаксит — загадочный ископаемый организм, который часто определяют как огромный гриб. Но в процессе раскопок была обнаружена обширная древесная корневая система.
ʺДанная находка является, вероятно, самой ранней на территории Русской платформы, где корневая система такого уровня развития находится в непосредственной связи с основным стволом растенияʺ, — рассказала палеоботаник и сотрудник СПбГУ Анна Любарова.
Для извлечения древнего растения применили специальные методики. Из-за сложных погодных условий и повышенной влажности потребовалась термопушка. Для консервации находку пропитали укрепляющим раствором. Расчистка велась с помощью ножей, шпателей и кисточек.
Ученым СПбГУ предстоит детально изучить древность в стенах университета: уточнить таксономическую принадлежность (биологическую классификацию) находки и определить ее морфологические особенности. Эта работа расширит представления о распространении и возрасте ранних древесных растений, а также позволит понять механизмы их существования и роль в формировании первых почвенных покровов.
По завершении исследований уникальная находка займет место в экспозиции Палеонтологического музея Санкт-Петербургского государственного университета. -0-