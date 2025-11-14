Полпред Жога вручил награды трудовым династиям УрФО в Тюмени

В Тюмени состоялось торжественное награждение трудовых династий, в церемонии принял участие полномочный представитель президента в УрФО Артем Жога. Тюменскую область представили две выдающиеся семьи: Мартюшовы, которые уже более полувека (с 1968 года) трудятся на заводе «Тюменские моторостроители», и семья Кетовых с впечатляющим общим трудовым стажем в 452 года, сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор.