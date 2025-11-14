Ричмонд
Приморские предприниматели представили свои товары на выставке в Корее

В состав делегации вошли производители риса, муки, рыбы, морепродуктов, колбасных изделий и металлопродукции.

Продукция компаний из Приморского края была представлена на международной выставке в столице КНДР, сообщили в Агентстве проектного управления Приморского края (РПО). Шесть предприятий региона привезли в Пхенъян свои лучшие товары, чтобы расширить географию продаж при поддержке национального проекта «Международная кооперация и экспорт».

В состав приморской делегации вошли производители риса, муки, рыбы, морепродуктов, колбасных изделий и металлопродукции. Уже в первый день работы выставки было проведено более 20 бизнес-встреч и подписаны десятки предварительных соглашений. Помимо продвижения товаров, участники активно работали над выстраиванием новых логистических маршрутов между странами.

Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Основные задачи нацпроекта — оптимизация наиболее эффективных действующих механизмов и усиление работы по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.