Более 270 компаний Дона участвуют в проекте «Производительность труда»

Свыше 270 предприятий Ростовской области присоединились к федеральному проекту «Производительность труда» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» за время реализации, сообщили в Министерстве региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области.
В 2025 году к проекту подключились 38 новых организаций. Он направлен на повышение эффективности работы предприятий базовых несырьевых отраслей. Участники получают методическую и экспертную поддержку, включая помощь в устранении неэффективности производственных процессов и обучение сотрудников принципам бережливого производства.
Участие в федеральном проекте доступно для предприятий с выручкой от 400 млн рублей (для сферы туризма — от 180 млн рублей). Компании с меньшей выручкой могут присоединиться к региональному проекту.
Региональный центр компетенций («РЦК РО»), действующий на базе агентства инноваций, оказывает адресную поддержку предприятиям, помогая внедрять инструменты повышения производительности и оптимизировать производственные процессы. Для участия в проекте необходимо подать заявку на платформе Производительность.рф.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.