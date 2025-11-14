В поселок Керчевский Прикамья поступило новое спортивное оборудование

Современное спортивное оборудование появилось в поселке Керчевском Чердынского округа Пермского края в соответствии с целями государственной программы «Спорт России». Об этом сообщили в администрации округа.
Закуплено 233 единицы инвентаря для массового спорта, включая беговую дорожку, велотренажеры, универсальные тренажеры, мячи для футбола и волейбола, скандинавские палки, хоккейную форму, коньки и другой спортинвентарь.
Новое оборудование позволит жителям поселка Керчевского, включая детей и пенсионеров, регулярно заниматься спортом и вести активный образ жизни.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.