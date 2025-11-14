Ростовский клуб «МТТ» стал чемпионом России по мини-футболу в формате 8×8

В финальном матче ростовчане одержали победу со счетом 4:2 над действующим чемпионом — подмосковным «Комбинатом». Этот успех стал для клуба особенно значимым: в 2022 году команда уже выходила в финал, но тогда завоевала серебряные награды. Спустя три года футболистам удалось вернуться за главным трофеем.