Ростовский клуб «МТТ» стал чемпионом России по мини-футболу в формате 8×8

Команда «МТТ» из Ростова-на-Дону завоевала золотые медали чемпионата России по мини-футболу в формате 8×8, сообщили в Министерстве региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области. Событие соответствует целям государственной программы «Спорт России».
Чемпионат, который проходил в Сочи на полях спорткомплекса «Территория спорта», объединил 112 команд из 82 регионов страны. Всего в отборочных этапах турнира сыграли более 1,3 тысячи коллективов — свыше 26 тысяч футболистов.
В финальном матче ростовчане одержали победу со счетом 4:2 над действующим чемпионом — подмосковным «Комбинатом». Этот успех стал для клуба особенно значимым: в 2022 году команда уже выходила в финал, но тогда завоевала серебряные награды. Спустя три года футболистам удалось вернуться за главным трофеем.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.