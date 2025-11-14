Тюменская пенсионерка запустила производство мужского белья

Мастер с 50-летним опытом в шитье, Татьяна Леванова решила кардинально изменить жизнь после многолетнего перерыва в работе. Несмотря на возможность создания сложных женских нарядов, она выбрала новое для себя направление. Особенность ее продукции — уникальный крой, разработанный с учетом консультаций с врачами. Белье из 100% хлопка свободного кроя позволяет телу «дышать», что помогает предотвратить перегрев и снижает риск урологических заболеваний.