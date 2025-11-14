Тюменская пенсионерка запустила производство мужского белья

Жительница Тюмени Татьяна Леванова основала бренд мужского нижнего белья «Семьянин», ориентированный на заботу о здоровье, сообщили в фонде «Инвестиционное агентство Тюменской области». Проект развивается при поддержке государства в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».
Мастер с 50-летним опытом в шитье, Татьяна Леванова решила кардинально изменить жизнь после многолетнего перерыва в работе. Несмотря на возможность создания сложных женских нарядов, она выбрала новое для себя направление. Особенность ее продукции — уникальный крой, разработанный с учетом консультаций с врачами. Белье из 100% хлопка свободного кроя позволяет телу «дышать», что помогает предотвратить перегрев и снижает риск урологических заболеваний.
Уже выпущено более 1000 экземпляров, продукция прошла сертификацию и зарегистрирована в системе «Честный знак». Для развития бизнеса Татьяна стала участницей федеральной программы «Серебряный старт» и получает поддержку регионального центра «Мой бизнес».
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.