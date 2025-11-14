Ричмонд
+15°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Тюменская пенсионерка запустила производство мужского белья

Уже выпущено более 1000 экземпляров, продукция прошла сертификацию и зарегистрирована в системе «Честный знак».

Жительница Тюмени Татьяна Леванова основала бренд мужского нижнего белья «Семьянин», ориентированный на заботу о здоровье, сообщили в фонде «Инвестиционное агентство Тюменской области». Проект развивается при поддержке государства в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Мастер с 50-летним опытом в шитье, Татьяна Леванова решила кардинально изменить жизнь после многолетнего перерыва в работе. Несмотря на возможность создания сложных женских нарядов, она выбрала новое для себя направление. Особенность ее продукции — уникальный крой, разработанный с учетом консультаций с врачами. Белье из 100% хлопка свободного кроя позволяет телу «дышать», что помогает предотвратить перегрев и снижает риск урологических заболеваний.

Уже выпущено более 1000 экземпляров, продукция прошла сертификацию и зарегистрирована в системе «Честный знак». Для развития бизнеса Татьяна стала участницей федеральной программы «Серебряный старт» и получает поддержку регионального центра «Мой бизнес».

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.