В Екатеринбурге впервые прошел семинар для молодых медийщиков

Семинар для молодых медийщиков Уральского федерального округа «ШУМ. Регионы» завершился в Екатеринбурге, сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области. Мероприятие, в котором приняли участие более 100 молодых журналистов, блогеров и SMM-специалистов, проводилось в ходе реализации национального проекта «Молодежь и дети».
В течение трех дней участники работали над созданием собственных медиапроектов по трем направлениям: медиатехнологии, видео и влоги, а также дизайн и продвижение. В завершение семинара лучшие проекты были представлены экспертному жюри.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.