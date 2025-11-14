Ростовский колледж технологий машиностроения повысит эффективность

Колледж получит современные сварочные аппараты и станки с ЧПУ для подготовки токарей и фрезеровщиков. Он стал центром машиностроительного кластера, где будут готовить специалистов по семи востребованным специальностям. Ожидается, что в 2026 году по этим направлениям будут обучаться около 700 студентов.