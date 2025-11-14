Ростовский колледж технологий машиностроения повысит эффективность

Ростовский колледж технологий машиностроения в 2026 году присоединится к федеральному проекту «Профессионалитет» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в Министерстве региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области.
Подготовка к этому ведется уже сейчас: в учебном заведении проходит масштабный капитальный ремонт, после чего его оснастят современным оборудованием.
Капремонт, который проводится впервые, разделен на этапы, чтобы не прерывать учебный процесс. Специалисты проводят остекление, уже закрыт тепловой контур, идет монтаж инженерных систем и отделочные работы. В 2026 году планируется завершить фасадные работы, установить системы безопасности, вентиляции и кондиционирования, а также модернизировать учебно-производственные мастерские.
Колледж получит современные сварочные аппараты и станки с ЧПУ для подготовки токарей и фрезеровщиков. Он стал центром машиностроительного кластера, где будут готовить специалистов по семи востребованным специальностям. Ожидается, что в 2026 году по этим направлениям будут обучаться около 700 студентов.
Напомним, что в 2026 году в Ростовской области начнут работу три новых образовательных кластера: «Машиностроение», «Сельское хозяйство» и «Информационные технологии».
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.