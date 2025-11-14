Ричмонд
Проект «Город-театр» из Калининградской области вошел в шорт-лист турпремии

Уникальный формат театра под открытым небом создали в поселке Железнодорожном.

Проект «Город-театр» из поселка Железнодорожного Калининградской области вошел в шорт-лист номинации «Событие года в “Серебряном ожерелье”» ежегодной премии «Признание и влияние», сообщили в пресс-службе правительства региона. Конкурс проводится в ходе национального проекта «Туризм и гостеприимство» и направлен на выявление наиболее ярких туристических мероприятий Северо-Западного федерального округа.

В Железнодорожном создали уникальный формат театра под открытым небом, где актеры — жители, в спектаклях они появляются из своих домов, выглядывают из окон, сюжеты разворачиваются на улицах. Зрители надевают наушники и становятся частью действия. В 2025 году проект «Город-театр» представил спектакль-путешествие «Здесь и всегда. Видения», где в реальном пространстве переплетаются эпохи — от древних пруссов через XVIII, XIX, XX века до наших дней.

Церемония награждения победителей состоится 11 декабря в Главном штабе Эрмитажа. Итоги года по проекту «Серебряное ожерелье России» будут подведены на Петербургском международном форуме Travel Hub, который пройдет с 11 по 13 декабря.

Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.