Проект «Город-театр» из Калининградской области вошел в шорт-лист турпремии

В Железнодорожном создали уникальный формат театра под открытым небом, где актеры — жители, в спектаклях они появляются из своих домов, выглядывают из окон, сюжеты разворачиваются на улицах. Зрители надевают наушники и становятся частью действия. В 2025 году проект «Город-театр» представил спектакль-путешествие «Здесь и всегда. Видения», где в реальном пространстве переплетаются эпохи — от древних пруссов через XVIII, XIX, XX века до наших дней.