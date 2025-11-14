В Минске по 1-му Извозному переулку полностью ограничат движение транспорта с 15 ноября до 6 декабря

«В связи с проведением работ по ремонту хозяйственно-питьевого водопровода с 15 ноября до 6 декабря будет вводиться полное ограничение движения всех видов транспортных средств по 1-му Извозному переулку на участке от здания № 3 до местного проезда здания № 22/6 по улице Грушевской», — отметили в УГАИ.